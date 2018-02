Gigantyczne nagrody dla odchodzących ministrów, nawet tych najgorszych. Emeryt przeżyje za to kilka lat

2,98 procenta - tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja emerytur. To najwięcej od 5 lat. Średnio przełoży się to na 50 zł podwyżki. Ale są i tacy, którzy dostaną jedynie po 20-30 zł więcej. To śmiesznie mało w porównaniu z gigantycznymi nagrodami dla ministrów, przyznanymi w ubiegłym roku - piszą we wtorek gazety.

Najniższa emerytura to ledwie tysiąc złotych brutto. Nawet kilkadziesiąt złotych z waloryzacji nie uratuje sytuacji materialnej seniorów, którzy muszą się nią zadowolić. (East News, Fot: E. M. Welch / Rex Features/EAST NEWS)

Porównaniem podwyżek emerytur z nagrodami dla ministrów zajęły się "Fakt" i "Super Express". Oba tytuły podają przykłady seniorów, którzy dostaną niewielkie, 24- i 30-złotowe podwyżki świadczeń. Niektórzy dostają emeryturę minimalną - czyli 1000 złotych brutto. Kilkudziesięciozłotowa podwyżka nie będzie dla nich wielkim ratunkiem, bo i tak muszą przeżyć za bardzo małe pieniądze.

Żyją tak skromnie, że nagroda tylko dla jednego z ministrów - Konstatego Radziwiłła (ocenianiego zresztą bardzo negatywnie) - wystarczyłaby im na pięć lat. Muszą jednak zadowolić się znacznie niższymi świadczeniami.

Średnio - jak podaje "Fakt" - waloryzacja wyniesie 50 zł. Tymczasem tylko Radziwiłł dostał 65,1 tys. zł nagrody. Były minister zdrowia był zresztą tym członkiem rządu, który dostał najmniejszy bonus.

Wszyscy inni zasłużyli zdaniem ówczesnej premier Beaty Szydło na więcej. Antoni Macierewicz zainkasował z kolei 70 tys. zł, a Mariusz Błaszczak - 82,1 tys. zł (najwięcej ze wszystkich).