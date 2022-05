Gigantyczne podwyżki cen mięsa. Grillowanie będzie w tym roku bardzo drogie

W przypadku dodatków do grillowanych potraw inflacja też daje się we znaki. W marcu pieczywo podrożało o 17,7 proc. rok do roku, a tłuszcze roślinne o 30,3 proc. Dużo mniejsze podwyżki dotyczą natomiast napojów - zarówno alkoholowych, jak i soków czy wody. Ta ostatnia zanotowała wzrost o 3,8 proc., soki są droższe o 1,1 proc., a alkohol o 6,4 proc.