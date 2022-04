Rząd zdradził prognozy ws. inflacji. Emerytury wyższe o prawie 10 proc.

Obniżki podatków obowiązują od 1 lutego na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 roku. Najważniejsze założenia tarczy antyinflacyjnej 1.0 to: obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc. – od stycznia do marca 2022 roku, zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc. – od stycznia do marca 2022 roku, obniżka VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) z 23 do 8 proc. – od stycznia do marca 2022 roku, obniżenie ceny paliwa przez maksymalne zmniejszenie akcyzy – do końca maja 2022 roku.