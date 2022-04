Gigantyczne podwyżki potwierdzone. W rok ceny poszły w górę o 27 procent

To były bardzo drogie święta, a większość produktów w koszyku wielkanocnym podrożała dwucyfrowo - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę M/analytics. Co gorsza, największe podwyżki dotyczą tych produktów, których używamy nie tylko od święta, ale na co dzień. A to oznacza, że będziemy musieli do nich przywyknąć.