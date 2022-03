Gigantyczne podwyżki cen jaj. Wojna w Ukrainie przyspieszyła wzrosty

Największe polskie organizacje drobiarskie we wspólnym wystąpieniu wezwały rząd do "jeszcze intensywniejszych działań zmierzających do zatrzymania gwałtownego wzrostu cen pasz". To właśnie on - jak tłumaczą organizacje - jest główną przyczyną "szoku cenowego" na rynku drobiarskim. Pod apelem podpisały się Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Polska Federacja Hodowców Drobiu, Krajowa Rada Drobiarstwa, Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu "Poldrób" oraz Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.