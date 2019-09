GIS wycofuje produkt. Drut w puszce ananasów marki Mount Elephant

Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie całej partii importowanych z Chin ananasów marki Mount Elephant. W puszce znaleziono metalowy drut.

Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać. Może to bowiem prowadzić do: uszkodzenia zęba, uduszenia niemowląt, perforacji jamy ustnej, przełyku i przewodu pokarmowego - ostrzega firma Liroy B.V w specjalnym oświadczaniu przygotowanym na polski rynek.