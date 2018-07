GIS wydał komunikat ws. bakterii w kukurydzy. Jest śmiertelnie groźna

Główny Inspektorat Sanitarny wydał specjalny komunikat po tym, jak w pięciu europejskich krajach wycofano ze sprzedaży niektóre opakowania mrożonych warzyw.

Opakowania mrożonej kukurydzy zawierać mogą groźną bakterię "Listeria monocytogenes", która do połowy czerwca doprowadziła do śmierci co najmniej dziewięciu osób - poinformowała Europejska Agencja Standardów Żywności.