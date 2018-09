Globalny koncern szuka rąk do pracy. Na początek ekstra pensja dla 100 osób

Ponad 100 specjalistów sprzedaży zatrudni chińska firma Huawei. Rekrutacja ruszy 5 października. Obejmie aż 14 polskich miast.

Po drugim kwartale Huawei stał się liderem rynku smartfonów w Polsce. Przed nami premiera nowych flagowców z serii Mate i wiele nowych projektów, dzięki którym będziemy rozwijać nasz biznes na różnych płaszczyznach. To są powody, dla których poszukujemy nowych pracowników i jesteśmy przekonani, że praca w Huawei, ambitnej, globalnej firmie, to unikalna okazja do budowania osobistej kariery - powiedział dyrektor zarządzający Huawei CBG w Polsce Jefferson Zhang, cytowany w komunikacie.