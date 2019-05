Globalny pakt przeciwko plastikowym odpadom

Około 180 krajów zawiązało w Genewie globalny pakt do walki z plastikowymi odpadami. Miliony ton śmieci trafia do oceanów.

Podczas konferencji w ramach ONZ w Genewie przedstawiciele rządów ok. 180 krajów podpisali w piątek (10.05.2019) porozumienie ws. regulacji eksportu plastikowych odpadów. Co roku do oceanów trafia ok. 8 mln ton śmieci z plastiku podkreślali uczestnicy spotkania.