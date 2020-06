Wybory prezydenckie 2020 roku rozstrzygną się dopiero w drugiej turze. Z tej okazji podpowiadamy, co czeka wyborców oddających głos poza granicami kraju, którzy nie zarejestrowali się przed pierwszą turą. Jak będzie wyglądało głosowanie za granicą w II turze?

Głosowanie za granicą. Nie zarejestrowałeś się przed pierwszą turą? O północy mija termin

Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych - rejestracja nowych wyborców, którzy za granicą oddać głos będą mogli wyłącznie korespondencyjnie, odbywa się najpóźniej do północy 29 czerwca 2020 r. W przypadku głosowania osobistego (tylko w obwodach umożliwiających głosowanie osobiste) rejestracja odbywa się najpóźniej do 9 lipca 2020 r. do północy.

Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj numer PESEL, ważny polski paszport lub dowód osobisty - jeśli zamierzasz oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Głosowanie za granicą. Nie zarejestrowałeś się przed pierwszą turą? O północy mija termin

"Jeżeli zostałeś wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, to będziesz w nim figurować również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Dotyczy to także zadeklarowanego przez Ciebie sposobu głosowania (osobistego lub korespondencyjnego). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, nie będzie możliwe" - tłumaczy MSZ.