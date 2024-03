Gminy rozdają darmowe kompostowniki. Sprawdź, czy się załapiesz

Darmowe kompostowniki od gminy

Jak podaje serwis deccoria.pl, kompostownik za darmo mogą otrzymać osoby, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, na której zostanie umieszczony pojemnik. Ponadto musimy wypełnić wniosek wraz z załącznikami. W przypadku dotacji do kompostownika, po jego zakupie należy przedstawić w gminie dowód zakupu. Ulgi w wywozie śmieci sięgają od 5 do nawet 15 proc. całej opłaty. Przykładowo we Wrocławiu kompostując bioodpady możemy zaoszczędzić 120 złotych rocznie. Wystarczy wówczas złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co należy zrobić, aby otrzymać kompostownik z urzędu miejskiego we Wrocławiu?