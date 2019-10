Gmyz przegrał w sądzie. Za przeprosiny w "GPC" zapłacił... 74 zł

Niecałe 74 zł zapłacił Cezary Gmyz za wydrukowanie przeprosin na rzecz dziennikarza Leszka Szymowskiego na łamach "Gazety Polskiej". Korespondent TVP przez ponad rok nie zastosował się do prawomocnego wyroku sądu w tej sprawie.

Mimo wszystko Gmyz nie śpieszył się z publikacją przeprosin. Nie mogąc się tego doczekać, Leszek Szymowski skierował wniosek sądowy o udzielenie mu umocowania do realizacji wyroku na koszt osądzonego. Rozpatrujący tę sprawę Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wiosną br. wezwał Gmyza do publikacji przeprosin, a kiedy to nie nastąpiło, spytał wydawcę „Gazety Polskiej Codziennie”, ile kosztuje zamieszczenie zasądzonego komunikatu.