Google Doodle. Pierwszy dzień wiosny w internecie

Google Doodle świętuje, wiosna to w końcu czas, w którym przyroda budzi się do życia, a dzień, który stopniowo się wydłuża, staje się dłuższy od nocy. Pierwszy dzień wiosny wiąże się z szeregiem zwyczajów, które na stałe zagościły w rodzimej kulturze.. Najbardziej znanym obrządkiem związanym z powitaniem wiosny jest bez wątpienia topienie marzanny w postaci drewnianej kukły. Zwyczaj ten odwołuje się to postaci słowiańskiej bogini, utożsamianej z zimą i śmiercią. Jednocześnie wiele osób traktuje ten czas jako okazję do tzw. wiosennych porządków.