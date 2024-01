GOPR szuka ludzi. Oto jakie warunki trzeba spełnić

"Po tym etapie rekrutacji kandydaci, którzy go przejdą, będą mieli wskazany termin obozu kondycyjno-topograficznego. To jest jednocześnie kolejny etap selekcji, podczas którego ubiegający się o pracę w ratownictwie górskim będą powoli wdrażani do naszej służby. Będziemy widzieli, czy dane osoby potrafią współpracować w grupie i jakie są ich charaktery. Na tym etapie również zdarza się, że ktoś odpada" - dodał.