Góra lodowa lekarstwem na brak wody. Nietypowy pomysł arabskiego biznesmena

Co zrobić, żeby rozwiązać problem braku wody pitnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? Sprowadzić górę lodową. To pomysł przedsiębiorcy Abdulli Alshehiego.

Góra lodowa ma znaleźć się trzy kilometry od wybrzeża Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jej podróż potrwa ok. 10 miesięcy. Cała operacja będzie kosztowała od 100 do 150 mln dolarów.

Góra zostanie wybrana przy pomocy satelity. Zanim dotrze do arabskiego wybrzeża, będzie musiała pokonać 8 tys. kilometrów. W czasie podróży straci około 30 proc. swojej objętości, bo zacznie się topić w ciepłych wodach.

Zatrzymanie jak największej ilości wody pod postacią lodu to dla pomysłodawców akcji duże wyzwanie.

- Rozpoczniemy proces pozyskiwania wody natychmiast. Spodziewamy się, że zajmie nam to od dwóch do trzech miesięcy – powiedział Abdulla Alshehi. - Góra lodowa ma dotrzeć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zimą. Ponadto 300 metrów góry lodowej znajdzie się pod wodą. Im głębiej, tym woda jest chłodniejsza.