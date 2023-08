Gorąco wokół Angeli Merkel. Na jaw wyszło, ile kosztuje podatników

Miesięczne zarobki parlamentarzystów wynoszą 12,8 tys. zł brutto. Do tej kwoty należy doliczyć ok. 4 tys. zł diety oraz dodatki za zasiadanie w komisjach. Jak widać to niewystarczające. Dziennik "Fakt" dokonał analizy, na co posłowie przeznaczyli te środki w 2022 r. Szczególnie zwrócił uwagę jeden z zakupów dokonanych przez biuro poselskie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Chodzi o "antyradar", konkretnie urządzenie Yanosik GTR, na które wydano 1411 zł. To jednak nie wszystko. Według gazety posłowie gustują również w luksusowych samochodach. Auta wynajmuje ok. 50 posłów. W sumie przeznaczyli na ten cel ok. miliona zł.