Góralka zagrodziła szlak na Gubałówkę i kazała płacić. Oto co myślą o tym Polacy

PTTK wytyczyło szlak w 2021 roku, został on przesunięty względem wcześniejszej drogi tak, by przebiegać tylko przez teren należący do Skarbu Państwa, którym zarządzają Polskie Koleje Linowe. Obok ścieżki przebiega trasa popularnej kolejki na Gubałówkę, której PKL są operatorem. Dwa lata temu firma specjalnie przesuwała ogrodzenie, biegnące wzdłuż torów kolejki, by wytyczenie szlaku biegnącego tylko po jej terenie było możliwe. Dzięki temu żadna osoba prywatna miała nie rościć sobie prawa do tej ziemi i szlak mógł być bezpłatny.