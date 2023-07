Hulajnogi opanowały Zakopane. "Robi się już niebezpiecznie"

Kodeks drogowy przewiduje, że hulajnogi mogą być ustawiane w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi, a jeżeli nie ma takich miejsc, to pojazd musi być ustawiony na poboczu, równolegle do krawężnika. Ponadto musi być pozostawiona przestrzeń do swobodnego przejścia lub przejazdu wózkiem o szerokości przynajmniej półtora metra.