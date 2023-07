Przejście na Gubałówkę zagrodzone. Trzeba płacić

Bezpłatny szlak jest dostępny od 2021 r.

Bezpłatny i ogólnodostępny szlak na Gubałówkę przebiegający bezpośrednio wzdłuż trasy kolei linowo-terenowej został wytyczony w 2021 r. By udostępnić nieodpłatną ścieżkę, PKL przesunęły ogrodzenie zabezpieczające trasę kolei tak, by poprowadzić cały szlak po swoim terenie. Jest to jeden z trzech szlaków wiodących na wzgórze. Jest też zarazem najbardziej popularnym szlakiem łączącym centrum Zakopanego z tym popularnym miejscem widokowym. W wytyczenie szlaku zaangażowały się wówczas władze Zakopanego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze