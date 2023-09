Gospodarstwa domowe w PGE zapłacą około 120 zł mniej za energię elektryczną

Dzięki podejmowanym przez polski rząd działaniom energia elektryczna dla klientów indywidualnych jest jedną z najniższych w Europie. Polskie gospodarstwa domowe w większości płacą za energię średnio 110,17 Euro/MWh to preferencyjna stawka za energię zużywaną do limitu 3000 - 4000 kWh (w ramach tarczy solidarnościowej). W Czechach jest o 37 proc. drożej (255 EUR/MWh) w Niemczech o 116 proc. (400 EUR/MWh) a we Włoszech nawet o 165 proc. (491,37 euro/MWh) (dane: Agencja Rynku Energii).