Grupa przestępcza z prezes banku na czele. Podejrzenie o oszustwa na kwotę 55 mln zł

Jak wyjaśnił prok. Teluk doprowadzili oba te banki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że "nie mając zamiaru ani możliwości wywiązania się z przyjętego na siebie zobowiązania" wprowadzili przedstawicieli tych banków w błąd co do rzeczywistej kondycji finansowej Banku Spółdzielczego w Grębowie poprzez przedłożenie nierzetelnych sprawozdań finansowych dot. swojego macierzystego banku oraz przekazywanie nieprawdziwych informacji o celu, na jaki te pieniądze zostaną wykorzystane.