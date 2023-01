Pracownica banku uratowała seniorkę przed utratą 100 tys. zł. Wyczuła przekręt złodziei

Pracownica banku wyczuła przekręt

Po pewnym czasie oszust zadzwonił do seniorki na telefon komórkowy i polecił jej pojechać do banku i wypłacić 100 tysięcy złotych. Złodziej nie przerywał połączenia telefonicznego. Kiedy 80-latka dotarła już do placówki i chciała wypłacić pieniądze, pracownica placówki zorientowała się, że chodzi o oszustwo.