Gumy do żucia: małe, ale wcale nie takie niewinne. Sprawdziliśmy, co się w nich kryje

Niektórzy żują ją częściej, inni rzadziej, ale raczej nikt nie zwraca uwagi na to, jaki skład ma guma do żucia. To błąd, bo ten produkt wcale do wartościowych nie należy. Dwutlenek tytanu, butylohydroksyanizol czy błękit brylantowy, to tylko kilka dziwnie brzmiących składników popularnych gum.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Duże spożycie sorbitolu, który znajduje się w gumie do żucia, może wywoływać wzdęcia i biegunkę (wp.pl)