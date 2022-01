Gwałtowny wzrost zakażeń. Apel ministra: wyślijcie pracowników na pracę zdalną

- Administracja publiczna ma pracować zdalnie, tam gdzie to możliwe. Apeluję też do innych pracodawców o tworzenie bezpiecznego środowiska pracy - przekazał w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Piąta fala koronawirusa dotarła do Polski. Najnowsze dane są tak dramatyczne, że zdecydował się je osobiście przedstawić minister zdrowia Adam Niedzielski. - To wzrost o 90 proc. tydzień do tygodnia - stwierdził minister zdrowia.