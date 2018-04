Hałas – największy wróg biurowej wydajności. Jak mu przeciwdziałać?

Hałas w biurze to cichy wróg wydajności pracy, jednak niewielu podejmuje z nim walkę traktując go jako nieunikniony element działania w takim środowisku. Jednak jego obecność nie pozostaje bez wpływu na efektywność pracowników, a co za tym idzie, wielkość osiąganych przez firmę zysków.

(Materiały prasowe)

Wysokie natężenie dźwięków to jeden z bardziej zaniedbywanych aspektów pracy biurowej. Pokazuje to między innymi badanie, w którym zapytano administratorów biurowych, czy mają zamiar wprowadzić jakieś zmiany, mające na celu zmniejszenie poziomu hałasu. Niestety, aż 57% pytanych odpowiedziało negatywnie. Jakie zatem znaczenie ma ten czynnik dla pracowników i w jaki sposób można zniwelować nadmiar decybeli w miejscu pracy?

Słaby punkt „otwartych” biur

Problem nadmiernego hałasu w dużej mierze wynika z popularyzacji „otwartej” struktury biur. Ten trend w projektowaniu przestrzeni biurowej miał swoje początki w Niemczech, w latach 50. ubiegłego wieku, i w dalszym ciągu bardzo często stanowi podstawę architektury tego rodzaju budynków. Ma on zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników: ci pierwsi zwracają uwagę na takie zalety jak możliwość łatwej komunikacji pomiędzy pracownikami. Przeciwnicy zaś – trzeba przyznać, że nie bez racji – wskazują na uciążliwości związane z nadmiernym hałasem oraz pewnymi elementami otoczenia, które dekoncentrują zatrudnione w biurze osoby (np. nieustannie dzwoniącymi telefonami współpracowników).

Specyfika przestrzeni roboczej

Przed przystąpieniem do czynności mających na celu zmniejszenie poziomu natężenia decybeli w firmie warto zauważyć, że różne rodzaje pracy wymagają odmiennego podejścia do kwestii akustyki. Według badań, działania w biurze można podzielić na trzy rodzaje: skupioną pracę (70%), pracę opartą na wspólnym działaniu (23%) oraz interakcje pomiędzy pracownikami, które nie dotyczą spraw związanych z pracą (7%). Przestrzeń do wykonywania indywidualnych zadań w skupieniu powinna być zatem jak najbardziej wyciszona, podczas gdy w przestrzeni dla pracy grupowej przydaje się akustyka sprzyjająca zarówno spokojnej dyskusji, jak i ożywionej wymianie zdań. Dobre wyciszenie jest o tyle istotne, że jak wskazują badania, niemal połowa pracowników biurowych ma trudności z wykonywaniem służbowych obowiązków w środowisku, w którym są oni narażeni na hałas – 50% badanych przyznało, że mają problemy z koncentracją w głośnym miejscu.

Sposób na hałas

Jak zatem chronić pracowników przed tym niebezpiecznym czynnikiem, a co za tym idzie, dbać o efektywność pracy w firmie? Większość rozpraszających dźwięków rozprzestrzenia się przez odbijanie się od twardych powierzchni, takich jak ściany. Jednym ze sposobów na zminimalizowanie szczytowych poziomów ciśnienia akustycznego jest wykładanie ścian specjalnymi, absorbującymi dźwięki materiałami.

Innym rozwiązaniem, szczególnie przydatnym w dużych przestrzeniach roboczych, jest oddzielanie poszczególnych stanowisk dźwiękoszczelnymi przegródkami – niwelują one pojawianie się elementów rozpraszających natury zarówno akustycznej jak i wizualnej. Jeszcze jednym, ciekawym trendem jest stawianie w biurze specjalnych dźwiękoszczelnych „komór”, które pozwalają na np. indywidualne wyciszenie czy przeprowadzanie ważnych spotkań w idealnych warunkach – jednym z ciekawszych przykładów tego trendu są produkty w rodzaju The Box albo The Hauz, oferowane przez firmę Available.