Handel w hurcie kwitnie. Oto ile kosztują warzywa i owoce

Na rynku jest duża podaż borówek amerykańskich z Maroka i Hiszpanii, a ich ceny spadają. Można je kupić za 30 do 50 zł za kilogram. Stabilna jest sytuacja na rynku cytrusów. Natomiast bardzo duży jest import truskawek z Grecji, a ich ceny są bardzo atrakcyjne — od 8 do 11 zł za kilogram. Są one kupowane "na pniu". W kolejnych dniach dostawy tych owoców będą jeszcze większe aż do końca czerwca. Po 10 maja powinny pojawić się pierwsze polskie truskawki spod folii — poinformował Kmera.