Fatalne wieści ze sklepów. Ludziom puszczają wszelkie hamulce

Kasy samoobsługowe nie załatwiają sprawy

- Gdy 12 lat temu przyjmowałam się do Biedronki, w obsłudze klienta były inne priorytety – mówi w rozmowie z gazetą jedna z kasjerek. - Liczyło się szybkie i sprawne obsłużenie klienta, żeby nie było kolejek. Teraz są inne wytyczne, mamy do rozładowania dwa tiry z towarem dziennie i to przy mniejszej liczbie pracowników. Chcieli ułatwić nam pracę, montując kasy samoobsługowe, ale i to jest wielką porażką. Te kasy zacinają się, obowiązuje płatność tylko kartą, czasem i promocje na nich nie "wchodzą". Wolałabym trzy osoby więcej na zmianie niż te beznadziejne kasy - skarży się kobieta.