"Higiena" na warszawskich bazarach. Na zewnątrz prawie 30 stopni, a jedzenie leży w słońcu bez lodówki

Przemieszczam się pomiędzy straganami i bacznie obserwuję, co się na nich znajduje. Najpierw mój wzrok przyciągają wielkie plastikowe opakowania soków , które leżą w pełnym słońcu. Temperatura powietrza sięga 28 stopni. Czy ktoś, kto kupi taki sok, kilka godzin po jego wypiciu nie będzie miał problemów gastrycznych? Czy ten produkt najzwyczajniej w świecie się nie zepsuje? Nie da się tego stwierdzić na pewno, ale ja omijam go szerokim łukiem.

Idę dalej i widzę kolejne produkty leżące na słońcu bez lodówki. Mimo tego, że sprzedaż na tych straganach odbywa się w większości "pod namiotami" to i tak jest niesamowicie gorąco. Moim oczom ukazują się przeróżnego rodzaju ciasta, sery, wędliny, a nawet surowe mięso. Kurczaki leżące w folii i "opalające się" na słońcu napawają mnie grozą. Przecież to jedzenie trafia później do naszego żołądka. Nietrudno, aby się zepsuło i zgromadziły się w nim bakterie, które mogą prowadzić do groźnych zatruć pokarmowych. Obecność takich bakterii jak salmonella, listeria czy E.coli to prosta droga do zakażeń żołądka i jelita grubego.