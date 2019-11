Hipermarkety okazały się za duże. Polacy wolą robić zakupy w małych sklepach

Ponad 60 proc. Polaków woli robić zakupy w dyskontach, supermarketach i małych sklepach osiedlowych w pobliżu miejsca zamieszkania, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Tesco Polska.

Co to oznacza? Przeniesienie części zakupów do sfery online sprawia, że wybieramy sklepy lepiej dopasowane do naszych bieżących potrzeb - hipermarkety nagle okazują się za duże, a osiedlowe sklepy nie mają wystarczającej oferty.