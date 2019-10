Tesco redukuje asortyment. Producenci mają problem

Tesco zapowiada sporą redukcję asortymentu w polskich sklepach. Z półek znikną najmniej rentowne towary. Producenci muszą się przygotować na zmianę.

– Po całkowitej rezygnacji z prowadzenia dużych hipermarketów przystąpimy do daleko idącej racjonalizacji asortymentu w hipermarketach kompaktowych. Z obecnych 41 tys. SKU pozostawimy w ofercie od 11 do 13 tys. SKU. Z kolei w sieci standardowych supermarketów ograniczymy asortyment o połowę, z ok. 8 do 4 tys. SKU. To potężna zmiana, która jest reakcją na zmieniające się oczekiwania konsumentów w całej Europie Środkowej – zapowiedział Dave Lewis, cytowany przez wiadomościhandlowe.pl.