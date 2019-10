Tesco i Auchan najtańsze. Koszyk zakupowy WP Finanse

Choć odczyty inflacji co miesiąc pokazują wzrost cen, to próżno go szukać w sklepach - wynika z badania przeprowadzonego dla WP Finanse przez ASM SFA. Cena koszyka podstawowych produktów z miesiąca na miesiąc jest coraz niższa- od lipca do września średnia cen spadła o około 5 zł. Równocześnie podpowiadamy, gdzie najtaniej zrobić zakupy.

Codziennie w wielu polskich domach trwa ta sama dyskusja – gdzie na zakupy? Pojechać do okolicznego dyskontu, wybrać się do hipermarketu czy zamówić wszystko online z dostawą do domu. Dyskusja jest o tyle istotna, że właściwy wybór pozwala oszczędzić kilkadziesiąt złotych na jednych tylko zakupach. Miesięcznie daje to kwotę spokojnie przekraczającą 100 zł, która w wielu domowych budżetach będzie istotna.

By pomóc w rozwiązaniu tego problemu portal WP Finanse we współpracy z ASM Sales Force Agency raz w miesiącu będzie publikował zestawienie cen w polskich sklepach.

Za każdym razem porównywamy ceny tych samych 40 produktów w 10 najpopularniejszych sieciach handlowych oraz sklepach internetowych (średnia cen dla 4 witryn: frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl oraz szybkikoszyk.pl). Z metodologią przygotowywania koszyka cenowego można zapoznać się w tym materiale.

Tesco wygrywa kwartał

Średnia cen z trzech miesięcy – lipca, sierpnia i września – jasno pokazuje, że najtańsze zakupy można zrobić w Tesco. 222,75 zł za pełny koszyk zakupowy to z jednej strony niemal 11 zł mniej niż średnia dla wszystkich badanych sklepów w całym III kwartale i ponad 30 zł mniej niż w przypadku zakupów zrobionych online.

Sklepy internetowe we wszystkich trzech miesiącach kwartału były najdroższym z możliwych wyborów – za każdym razem trzeba było im zapłacić około 250-260 zł.

Wynik Tesco jest imponujący, ale może wynikać z dużych wyprzedaży, które obserwowaliśmy choćby w sierpniu. Problemy finansowe Tesco zamykające kolejne sklepy i planujące przejście na mniejsze formaty nie stanowią bowiem dla nikogo tajemnicy.

Na drugim miejscu w całym kwartale znalazł się Auchan, w którym średnia cena była wyższa o kilkadziesiąt groszy. Co więcej, Auchan we wszystkich trzech przebadanych miesiącach znajdował się na "podium" najtańszych sklepów.

Makro się ceni, dyskonty w środku stawki

Na drugim biegunie, wśród najdroższych sklepów, poza internetowymi, w każdym przebadanym miesiącu pojawiało się Makro Cash&Carry. Drugi ze sklepów działających w tej samej kategorii – Selgros notował duże zmiany – potrafił być w sierpniu trzecim od końca, by już we wrześniu być trzecim z najtańszych.

Ciekawie wygląda także sytuacja dyskontów uchodzących za synonim dobrej ceny. Biedronka w cały, kwartale znalazła się bowiem w środku stawki, oferując średnią cenę koszyka na poziomie 225,98 zł, choć w lipcu pozwalała zakupy zrobić najtaniej.

Z kolei Lidl zajął siódme na jedenaście miejsc, regularnie przegrywając z nakrapianą konkurencją. Średnia dla kwartału cena całego koszyka była dokładnie o 9,98 zł więcej.

Inflacja? Badanie pokazuje, że za zakupy płacimy mniej

Badanie przygotowane przez ASM Sales Force Agency pozwala nieco inaczej spojrzeć na dynamikę cen. O ile bowiem comiesięczne odczyty inflacji pokazują, że co miesiąc od lipca do września wynosiła ona 2,2 proc., to w sklepach nie tego nie odczuwamy. Średnia cena koszyka zakupowego w lipcu wynosiła 236,69 zł, w sierpniu 232,48 zł, a we wrześniu 231,48 gr.

Tym samym ceny w sklepach od lipca do sierpnia spadły o około 1,8 proc., a od sierpnia do września o kolejne niespełna 0,5 proc.

- Nasze wrześniowe badanie przykładowego koszyka zakupów w Polsce wskazuje, że produkty FMCG w trzecim kwartale 2019 r. taniały, aczkolwiek tempo spadku cen sukcesywnie malało. Trzeba pamiętać, że ceny żywności na rodzimym rynku są zależne od sezonowości dostępnych lokalnie produktów, co może powodować ich odczuwalne wahania. Podobnie rzecz ma się w przypadku wystąpienia (lub braku) wyjątkowych okresów w roku jak nadchodzące rozpoczęcie szkoły czy święta. Takie okazje również znacząco wpływają na zmiany cen wybranych produktów – ocenia Patryk Górczyński, dyrektor zarządzający ASM SFA.

Skąd taka rozbieżność między różnymi sposobami oceniania dynamiki cen? Wszystko za sprawą metodologii. Obliczana przez GUS czy NBP inflacja zawiera nie tylko ceny żywności, ale też energii elektrycznej, transportu czy kosztów uczestniczenia w kulturze. Każdy ze składników ma dodatkowo własną wagę.

"Inflacja koszyka zakupowego" to jedynie 40 podstawowych produktów, które w dodatku są często sprzedawane po promocyjnych cenach. Ostatecznie jednak nawet gdy na zakupach zapłacimy mniej, "oszczędności" oddamy, płacąc za usługi czy regulując rachunki.