Historia pani Wandy poruszyła tysiące osób. Skromna księgarka zbiera na operację oka

Księgarnia pani Wandy funkcjonuje w Elblągu przy ul. 12 lutego 16 obok parkingu. Jest czynna od poniedziałku do piątku od 10 do 18, a w soboty od 10 do 15. Punkt cieszy się dobrą opinią klientów. Na jednej ze stron internetowych, która prowadzi rejestr przedsiębiorstw, czytamy: "Super Pani Wanda. Zawsze gotowa do pomocy. Zaopatrzenie na 5! a jeśli czegoś brak, to zamówi. Polecam z całego serca".