Historia "Super Zbieracza" poruszyła całą Polskę. Sanepid zamknął jego biznes

Przez 11 lat zbierał puszki i butelki, po czym zajął się biznesem - upór Grzegorza z Lublina poruszył serca Polaków. Historia mężczyzny i jego lokalu z kebabem nie ma jednak happy endu. Do akcji wkroczył Sanepid.

Z czasem okazało się jednak, że sprawa ma drugie dno. Sporą rysę na wizerunku Grzegorza zrobił twórca sieci "Prawdziwy Kebab u Prawdziwego Polaka". Pojawiły się oskarżenia o brak szkoleń i ważnych badań. Dokładnie opisaliśmy to w Wirtualnej Polsce.

Wygląda na to, że oskarżenia nie były bezpodstawne, bo do akcji wkroczył Sanepid - podaje portal lublin112.pl. Inspektorzy uznali, że warunki w lokalu z kebabem nie pozwalają na serwowanie ludziom żywności.

- Lokal posiadał warunkowe zatwierdzenie. W tym czasie poddany został kontroli sprawdzającej, jeżeli chodzi o dopracowanie dokumentacji oraz stan sanitarny obiektu. Stwierdzono brak warunków do utrzymania higieny przez personel i brak higieny powierzchni, które są wykorzystywane do przygotowywania żywności. Do tego stwierdzono naruszenie łańcucha chłodniczego, brak dokumentacji lekarskiej osoby, która wykonywała prace w styczności z żywnością i brak dokumentacji - wyjaśniła portalowi Justyna Moskal, kierownik działu żywności i żywienia lubelskiego sanepidu.