Holding spożywczy. Wraca pomysł rządu. Kowalczyk: trwa wycena spółek

- To nie rozwiąże problemów rolnictwa, czy konsumentów – ocenił. Jego zdaniem kluczem jest eliminacja kosztów, które pojawiają się przy obrocie żywnością, zanim trafią od rolnika do sklepu. - Obawiam się, że partii rządzącej znowu się marzy taki model, że aby ktoś mógł sprzedawać do Holdingu czy też do tych "warzywniaków plus" swoje produkty, to się będzie musiał się zapisać do jedynej słusznej partii – ironizuje Kołodziejczak. – To jest wypaczanie wolnego rynku, nie tędy droga – podkreślił.