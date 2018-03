House of Sillage na Dzień Kobiet - przełamuj stereotypy

Zanim nastała era walentynek, świętowaliśmy Dzień Kobiet. W ten dzień kobiety były obsypywane kwiatami, prezentami, komplementami. Po odwilży systemowej święto to zostało zepchnięte na margines jako pamiątka komunizmu. Ale po latach wraca do łask.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe)

Zanim nastała era walentynek, świętowaliśmy Dzień Kobiet. W ten dzień kobiety były obsypywane kwiatami, prezentami, komplementami. Po odwilży systemowej święto to zostało zepchnięte na margines jako pamiątka komunizmu. Ale po latach wraca do łask.

Mało kto już pamięta, że z okazji Dnia Kobiet przedstawicielki płci pięknej z zakładów pracy dostawały obowiązkowo goździki, paczkę rajstop i talony na zakupy do sklepów Społem. W tym dniu każda kobieta czuła się wyjątkowo, a panowie na każdym kroku całowali po rękach i starali się nadskakiwać. Po latach traktowania po macoszemu tego dnia jako pamiątki po komunizmie zaczynamy przełamywać stereotypy i na powrót świętować Dzień Kobiet. Inaczej, bardziej nowocześnie. Bo przecież bez kobiet świat by nie istniał.

Panowie z pewnością szukają już odpowiedniego prezentu, który byłby odzwierciedleniem nie tylko uczuć, ale także podziękowaniem za zaangażowanie kobiety w codzienne życie. To dzień, kiedy panowie okazują swoją wdzięczność nie tylko swoim ukochanym, ale także innym kobietom, które są w ich otoczeniu. Jak zrobić to z klasą? Odpowiedź przynosi Nicole Mather, założycielka perfumiarskiej marki House of Sillage

Magnetyczny zapach, flakon stworzony przez francuskich jubilerów, który wygląda jak najcenniejszy klejnot, to wyrafinowane perfumy najbardziej luksusowego domu projektującego zapachy House of Sillage. Każdy z zapachów to inna opowieść, osnuwa osobę, która go wybrała, a każdy flakon to unikatowe małe dzieło sztuki. House of Sillage to nowa interpretacja luksusowych perfum, przepełniona pięknem i elegancją. Każdy element kolekcji ma swoją unikatową historię, a zapach i flakon inspirację. House of Sillage łączy w sobie niebanalne nuty zapachowe, ręczne rzemiosło, nowoczesne materiały, czego efektem jest niepowtarzalne dzieło o doskonałej jakości i charakterze, a to nieodzowne cechy najbardziej luksusowych zapachów na świecie.

Każdy zapach to intrygująca mieszanka subtelności, ale i intensywności, romantyzmu i poetyckiej nieoczywistości. Każdy element flakonu jest wykonany z najwyższej jakości kryształów i metali szlachetnych, a każdy zapach jest wyprodukowany z rzadkich składników pochodzących z całego świata.

– Ciągle jestem pytana, jaka była moja inspiracja dla stworzenia marki House of Sillage. Pomysł zrodził się w moim sercu z marzeń i pasji do tworzenia pięknych rzeczy. Cel nie był jednoznaczny, ale pochodził z całkowitej czystości, niewinności i dziecięcej naiwności. Ozdobne flakony oraz zapachy, które są w nich zawarte, to moja interpretacja niesamowitej formy sztuki, jaką jest perfumiarstwo. Inspiracją do tworzenia było dla mnie życie, wspomnienia łez, śmiechu, podekscytowania oraz dobre i złe chwile, które mnie spotkały. To lekcja życia o osobistej tolerancji, pokorze, współczuciu i pragnieniu bezwarunkowej miłości. We flakonie zamknięte jest wszystko, co było, jest i chciałabym, by było. Prezentem dla mnie jest móc podzielić się tym wszystkim z tymi, którzy są zainteresowani, aby stać się częścią tego snu – opowiada Nicole Mather, założycielka House of Sillage.

Zapachy House of Sillage to niebanalny pomysł na prezent z okazji Dnia Kobiet. Bo każda z nas zasługuje na to, by poczuć się wyjątkowo.

Kolekcja Signature

Signature to wyjątkowa kolekcja dla kobiet, która cechuje się ponadczasowym designem inspirowanym luksusową biżuterią. Każdy flakon zwieńczony jest wyjątkowym korkiem wykonanym z drogocennego metalu i wysadzanym kryształkami Swarovskiego. Luksusowe, piękne flakony to tylko wstęp do sedna – kompozycji zapachów utkanych ze wspomnień, przelotnych wrażeń i chwil, dla których warto żyć.

Chevaux d'or signature, 75 ml, cena 1500 zł

Chevaux d'or signature to bogaty i elegancki zapach, w którym zostało uchwycone dziedzictwo wiecznie żywego malarstwa. Zmysłowe perfumy składają hołd pociągającej wyobraźni sztuki współczesnej za pomocą esencji czerwonej róży, magnolii i poziomek. Soczysty i kwiatowy zapach, którego zmysłowe nuty przywołują przesłanie odkryć wyprzedzających swój czas.

Nuta głowy: malina. Nuta serca: czarna róża bacarra. Nuta bazy: drzewo sandałowe.

Passion De L'Amour, 75 ml, 1500 zł

Ten egzotyczny zapach uwiecznia tajemnicze i pasjonujące marzenie o rozkosznej, gorącej nocy na Oceanie Spokojnym. Pociągający i uroczy Passion de L’Amour przywołuje kuszący zapach wanilii i karmelu połączony ze szczyptą drzewa agarowego i aromatycznej bergamotki. Zainspirowany przez efemeryczną przygodę, ten bogaty i obfity zapach wyraża pragnienie, aby przeżyć życie i odtworzyć wszystkie niezapomniane chwile.

Nuta głowy: bergamotka z Sycylii, szafran, malina. Nuta serca: konwalia, karmel, olej amyrisowy. Nuta bazy: liatra, wanilia z Madagaskaru, oud, paczula.

Tiara Signature, 75 ml, 1500 zł

Zmysłowy magnetyzm pełen emocji – Tiara to zapach współczesny i klasyczny zarazem, pełen nut szyprowych, kwiatowych i orientalnych. Luksusowy i fascynujący zapach stworzony pod wpływem inspiracji eleganckim i królewskim magnetyzmem kobiecej aury. Ta bogata kompozycja jest nasączona rzadkimi i delikatnymi nutami kwiatowymi, które zostały połączone z pełnym słodyczy akordem wanilii z Madagaskaru, a wszystko po to, aby pobudzić magiczne esencje oszałamiającej i wyrafinowanej kobiety.

Nuta głowy: mandarynka z Kalabrii, cynamon z Sri Lanki. Nuta serce: róża z Bułgarii, peonia, drewno cedrowe. Nuta bazy: wanilia z Madagaskaru, białe piżmo, ambra.

Kolekcja Limited

Kolekcja Limited to zapachy z kolekcji Signature zamknięte w jeszcze bardziej ekskluzywnych i wyjątkowych flakonach. Twórcami tych wyjątkowych produktów są najbardziej wykwalifikowani mistrzowie biżuteryjni, którzy z dbałością o każdy detal i perfekcyjne dopracowywanie szczegółów tworzyli poszczególne elementy tej luksusowej kolekcji.

Benevolence, 75 ml, cena 5200 zł

Benevolnce – czyli życzliwość – symbolizuje esencję miłości, delikatności i poczucia bezpieczeństwa wyrażoną za pomocą olejku migdałowego z Tunezji i wanilii z Madagaskaru połączonych ze świeżymi nutami kwiatu pomarańczy. Flakon został ozdobiony złotymi aniołami, które przywołują obietnice nadziei i nieśmiertelności.

Nuty głowy: olejek z gorzkich migdałów z Tunezji, wietnamski anyż, sycylijska bergamotka. Nuty serca: kwiat pomarańczy z Tunezji, francuska lawenda, egipski jaśmin. Nuty bazy: wanilia z Madagaskaru, białe piżmo.

Hauts Bijoux, 75 ml, cena: 5200 zł

Zainspirowany splendorem majestatycznych żółwi morskich, ten słodki tropikalny zapach iskrzy się soczystymi nutami grejpfruta i mango połączonymi z zachwycającymi, rzadkimi kwiatami Karo Korounde. Ten delikatny i pełen uroku zapach stanowi świetlistą ekspresję hojnego piękna i słodkiej fortuny, prezentuje dekadencką kompozycję kwiatowo-owocowych nut zapachowych niczym najbardziej zadziwiający klejnot w oceanie.

Nuty głowy: grejpfrut, mango, czarna porzeczka. Nuty serca: irys, kwiaty Karo Karounde. Nuty bazy: wanilia z Madagaskaru, drewno cedrowe, helitrop, ambra.

Nouez Moi, 75 ml, cena 5200 zł

Zmysłowa kompozycja wyrazistych i egzotycznych nut korzennych podkreśla kobiecą zmysłowość. Nouez Moi urzeka nieodpartymi nutami róży bułgarskiej połączonej z indonezyjskim paczuli. Elegancki i klasyczny flakon zwieńczony kokardą z kryształów przykuwa wzrok i równocześnie emanuje figlarną aurą nieodpartego piękna.

Nuta głowy: różowy pieprz z Gwatemali, sycylijska bergamotka, indyjski kardamon. Nuty serca: róża z Bułgarii, jaśmin. Nuta bazy: paczula z Indonezji, białe piżmo, drzewo moss.

Więcej na houseofsillage.com.pl