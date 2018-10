Hybrydy rozwiążą problem smogu? To alternatywa dla drogich aut elektrycznych

W walce ze smogiem w Polsce pomóc ma akcja wymiany pieców na którą rząd już dziś przeznaczył miliardy złotych. Drugi krok to motoryzacja. Zanim jednak na ulicach pojawią się tysiące samochodów elektrycznych, w walce ze smogiem mogą pomóc hybrydy.

W przypadku transportu pomóc możemy sobie sami. Kupowanie kilkunastoletniego samochodu to nie tylko zanieczyszczanie powietrza, ale też igranie z własnym portfelem, bo auta w tym wieku nadają się częściej na złom, niż do bezpiecznego podróżowania. Pozornie tani w eksploatacji diesel, to też proszenie się o guza, bo takim autem za kilka lat możemy nie wjechać do wielu europejskich miast…