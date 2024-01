Ikea obniża ceny. Połowa produktów będzie tańsza

500 mln złotych to znaczny wydatek dla Ikei w Polsce - to aż 8 proc. obrotów firmy za 2023 rok - zwraca uwagę serwis. Spółka podjęła tę decyzję z konkretnym celem - zmienić postrzeganie marki i zachęcić klientów do częstszych wizyt w sklepach, co wiązać się ma również ze zwiększeniem zakupów.