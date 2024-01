Kontrowersyjna okładka "Gazety Polskiej". Ikea odcina się od publikacji

Pomysł na okładkę skomentował w programie "Newsroom" WP prof. Jędrzej Skrzypczak, medioznawca z Uniwersytetu im Adam Mickiewicza w Poznaniu. - Nie widziałem jeszcze tej okładki. Oczywiście to nie są treści, które gazeta powinna publikować, choć teksty poświęcone jakimś wydarzeniom historycznym zawsze mogą się ukazać, to kwestia wolności słowa. Wszystko zależy od tego, w jakiej tonacji zostanie to wyrażone i jakich słów będzie się używać - mówił.