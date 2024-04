Ikea rozdaje rabaty za stare meble. Sprawdź, czy skorzystasz

Meble wrócą do obiegu

"Oddane do IKEA meble będą następnie sortowane i odbierane przez firmę Stena Recycling. Elementy nienadające się już do użytku zostaną zagospodarowane w procesie recyklingu lub odzysku energii. Z kolei lite drewno, pozyskane z zebranych mebli, wróci do obiegu, stając się surowcem wtórnym do produkcji mebli IKEA" - podkreślono.