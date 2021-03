Ikea w Szczecinie prawie gotowa. Zostanie otwarta przed końcem półrocza

Do niedawna najbliższy sklep Ikea mieszkańcy Pomorza Zachodniego mieli po drugiej stronie granicy. Przez lata ten system się sprawdzał, bo wielu mieszkańców przygranicznych miejscowości do Niemiec jeździło niemal jak do sąsiedniego powiatu. Żadnych kontroli, dokumentów, człowiek nawet nie czuł, że jest za granicą.