IKEA zapłaci Niemcom. Miliony euro za pracę przymusową

Warunki pracy więźniów w NRD

Według raportu, prawa pracowników były całkowicie pomijane. Zazwyczaj pracowali oni w bardzo trudnych warunkach, co często kończyło się utratą zdrowia. Deutsche Welle odnotowało, że w okresie od 1950 do 1989 r. w NRD każdego roku zmuszano do pracy od 15 tys. do 30 tys. więźniów, głównie w miejscach, gdzie ze względu na złe warunki cywilni pracownicy nie chcieli pracować, np. przy produkcji chloru w kombinacie chemicznym Bitterfeld.