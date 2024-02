Podwyżki emerytur. ZUS i Minister pracy pokazują wyliczenia

W kwietniu do seniorów trafią trzynastki. To dodatkowe świadczenie wypłacane wszystkim seniorom, którzy na dzień 31 marca 2024 r. będą mieli prawo do wypłaty emerytury lub renty. Trzynastka brutto wyniesie 1 tys. 783 zł 82 gr (przy 12,3 proc. waloryzacji).