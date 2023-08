Ile pieniędzy dać do koperty na wesele? Izabela Janachowska zabiera głos

Janachowska odnosi się też do sytuacji, w których goście dają puste koperty albo wkładają do nich pocięte gazety. - Uważam, że lepiej nie dać nic, niż posuwać się do takich ruchów, które są absolutnie niekulturalne i niewytłumaczalne w żaden sposób. Jak nie możesz dać koperty, to jej nie dawaj. Jak nieswojo ci wejść bez koperty, to włóż do niej kartkę z życzeniami - radzi.