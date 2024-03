Ile kosztują jajka? Tyle trzeba zapłacić gospodarzowi

Gdy dopytujemy o jajka sprzedawane w dyskontach po niecałe 3 zł za 10 sztuk - jak to możliwe i czym mogą różnić się te jajka od tych "prosto od rolnika", sprzedawcy komentują niechętnie. - Trzeba by te sklepy zapytać, dlaczego tak tanio. Może to są z chowu klatkowego. A jak z wolnego wybiegu, to trzeba zapytać, czym są karmione te kury - wskazuje jeden z rozmówców.