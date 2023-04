Ile wynosi średnia krajowa w 2023 roku? Co to oznacza w praktyce?

Czym jest średnia krajowa?

Średnia krajowa to nic innego jak wskaźnik statystyczny, informujący, ile zarabiają pracownicy sektora przedsiębiorstw w danym państwie. W Polsce dane o średniej krajowej raz miesięcznie publikuje Główny Urząd Statystyczny (GUS) na bazie wartości zebranych z miesiąca, kwartału i roku. Średnią krajową wylicza się na podstawie dwóch wskaźników:

przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Średnia krajowa wpływa na wysokość emerytur. Dane te wykorzystuje też ZUS do ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Mimo że wskaźnik ten bezpośrednio nie odzwierciedla zarobków Polaków (o wątpliwościach, jakie budzi średnia krajowa, piszemy w kolejnym akapicie), to i tak używany jest przez polityków, ekonomistów i różne instytucje, Wykorzystuje się go m.in. do tworzenia prognoz na kolejne lata i oceny sytuacji gospodarczej państwa.