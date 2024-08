Ile wynoszą emerytury w Polsce? Rekordzista dostaje sowitą kwotę

Wysokość emerytur w Polsce

Z jednej strony, w Polsce przybywa emerytur groszowych - czyli w wysokości poniżej minimalnej. W ciągu ostatnich 13 lat liczba świadczeń niższych niż minimalna emerytura wzrosła ponad 15-krotnie. Przewiduje się, że do 2030 r. ich liczba zbliży się do 600 tys., co stanowi rosnący problem dla całego systemu emerytalnego.