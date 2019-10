Ile zarabia poseł, ile senator? Zarobki parlamentarzystów w przyszłej kadencji

Bazowe wynagrodzenie posła to 8016,70 zł brutto. Do tej kwoty dochodzą inne przywileje, jak chociażby ten w postaci diety stanowiącej 25 proc. uposażenia. W praktyce daje to 2473,08 złotych brutto, wypłacane co miesiąc i wolne od podatku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ile zarabia poseł, ile senator? Zarobki parlamentarzystów w przyszłej kadencji (Shutterstock.com)

Ile zarabia poseł, ile senator? Zarobki parlamentarzystów w przyszłej kadencji

W maju zeszłego roku Sejm zagłosował za tym, by pensja parlamentarzysty wynosiła 80 proc. podsekretarza stanu. Praktyczny wymiar obniżki poselskich pensji polegał na uspokojeniu burzliwej dyskusji na temat zbyt wysokich zarobków polityków. Jednak jak ujawniła "Rzeczpospolita", posłowie w 2020 roku dostaną podwyżki w wysokości ponad 600 zł.

Uposażenie posła i senatora to nie to samo co dieta. Oprócz wynagrodzenia poseł i senator otrzymuje bowiem dietę w wysokości: 2473,08 zł brutto. Do niej należy doliczyć wszelkiego rodzaju dodatki i przywileje, uzależnione od pełnionej funkcji. Tym samym przykładowi przewodniczący komisji otrzymują dodatkowe 20 proc. uposażenia, ich zastępcy 15 proc., a przewodniczący stałych podkomisji - 10 procent.

Posłom przysługuje również ryczałt na prowadzenie biura w terenie w wysokości 12 150 zł brutto miesięcznie. Do tego dochodzą: bezpłatne przejazdy środkami publicznej komunikacji miejskie prawo do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego; - prawo do bezpłatnych przelotów w krajowym przewozie lotniczym.

Oglądaj: Posłowie ostro o Gowinie. Wszystko przez jego wypowiedź

Ile zarabia poseł, ile senator? Zarobki parlamentarzystów w przyszłej kadencji. Kwota wolna od podatku

Kolejnym przywilejem jest przysługujące zwolnienie z podatku od kwoty 27 360 zł w skali roku. Parlamentarzyści mogą jednocześnie skorzystać z kwoty wolnej przysługującej każdemu Polakowi, czyli tej wynoszącej 3091 zł. Poselska kwota wolna od podatku wynosi tym samym ponad 30 000 zł.

Istotnym jest również fakt, że posłom w okresie sprawowania mandatu poselskiego przysługuje uposażenie poselskie, wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania mandatu.