Imponująca "dniówka" Gersdorf. Wiemy, ile zarobi na nowym stanowisku

Małgorzata Gersdorf we wtorek została nową przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Za każdy dzień posiedzenia dostaje dietę w wysokości 20 proc. uposażenia zasadniczego. O jakiej kwocie mowa?

Jeśli chodzi o pensję I prezes SN, po styczniowej podwyżce w wysokości ok. 1390 zł, wynosi ona 29 tys. zł miesięcznie.

"Za 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji"

Przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku Gersdorf skarżyła się na zbyt niskie pensje w polskim sądownictwie. - Władza lansuje taki obraz, że sędziowie to tłuste koty i opływają w luksusy za państwowe pieniądze. Spójrzmy od dołu. Przeciętny radca prawny zarabia więcej niż sędzia sądu rejonowego. 7 tys. to straszne pieniądze? (...) Nieco lepiej jest w sądach okręgowych, ale za te ok. 10 tys. brutto dobrze żyć można tylko na prowincji - argumentowała.