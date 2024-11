Zapytaliśmy Polaków, na czym będą oszczędzać w święta. Smutna odpowiedź

Co ciekawe, deklarowane wydatki są na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego. 40 proc. ankietowanych powiedziało, że wyda na prezenty dokładnie tyle samo co w 2023 r. Realnie oznacza to, że ich święta będą nieco skromniejsze, bo siła nabywcza złotego na przestrzeni 12 miesięcy spadła.