Inflacja szaleje, Pepco obiecuje: u nas podwyżek cen nie będzie. Mają swój sposób

Pepco cen nie podniesie

I zapewnia, że to się nie zmieni. - Nie zamierzamy podnosić cen naszych produktów. Zainwestowaliśmy dużo w ceny, wciąż staramy się absorbować ewentualne wzrosty - deklaruje. - Pokazywaliśmy, że w pierwszej połowie roku 2021/22 miało to wpływ na nasze marże, to samo było w drugim półroczu. Robimy to jednak w przemyślany sposób, rozumiejąc potrzeby naszych klientów. Zdecydowaliśmy, by utrzymywać ceny i zyskiwać udziały rynkowe, postrzegamy to jako rynkową szansę, która przyniesie wymierne efekty - dodaje Ankers.